Нежность и жёсткость, женственность и брутальность – всё это сочетает в себе новая фотовыставка «Шёлк и рок»

Её открыли в Контейнер-холле, а авторами работ стали две талантливые мурманчанки.

«Шёлк и рок» - выставка, посвящённая двум темам от двух авторов. На первом этаже Контейнер-холла посетитель сможет погрузитесь в мир женственности. Здесь представлены работы Марины Транковой. Мурманчанка занимается фотографией с самого детства. И показывать женскую красоту умеет профессионально.

Марина Транкова, фотограф: «Для меня это как другая реальность, сказка. Это тот шанс, тот момент, когда можно погрузить в свой маленький мир ещё участника – свою модель. И получается, мы вместе интересно проживаем сказку».

Вдохновившись женственными образами, гости выставки поднимаются на второй этаж, где их ждёт другая атмосфера. Безудержный драйв рок-концертов демонстрируют фото Ирины Леваковой. Автор с 2019 года посещает выступления известных российских рок-артистов, снимает их и теперь решила поделиться своими работами со зрителем.

Ирина Левакова, фотограф: «Мне просто так нравится всё, что происходит на сцене. И хотелось передать именно ту энергетику, которая была на сцене концерта. Они условно все в одной тематике – рок. Но они проходили на разных площадках. И всё-таки исполнители очень разные. Двух одинаковых концертов нет».

Под каждым снимком размещен qr-код. Переходя по нему, можно увидеть полные фотоотчёты с концертов. Соединить два разных жанра на одной выставке - общая идея девушек. Гости выставки не скупились на эмоции и активно делились впечатлениями.

Анастасия Вавилова, гость выставки: «Все выглядит прикольно. Мне, наверное, больше снизу выставка понравилась, но здесь такой свет красивый».

Антонина Шихирина, гость выставки: «Очень нравится, что здесь много фотографий, я так понимаю, что известных артистов. В принципе, так как мы с Анастасией слушаем рок, нам эта тема близка и очень интересна».

Валерия Антоненко, гость выставки: «На самом деле классно. Мне понравилось очень. Русалки – вообще здорово! Ещё на втором этаже такая рок-тема, тоже здорово».

Выставка «Шёлк и рок» будет открыта до 16 декабря. Вход свободный.