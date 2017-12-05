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День за днём с «Арктик-ТВ»05.12.17 19:30

«Ни хвоста, ни чешуи!»

Под этим лозунгом на минувших выходных заполярные рыбаки дали старт зимнему сезону спортивного рыболовства. Соревнования на озере Малый Вудъявр поддержали спонсоры – компания «Русская Аквакультура», а съёмочная группа «Арктик-ТВ» выяснила все секреты мастеров.

На этих соревнованиях участникам для победы нужна не только удача, они сами говорят , что везёт только в казино, а в спортивном рыболовстве важны усидчивость и выбор места для клёва. Лучше всего в тонкостях разбирается заслуженный рыбак-ветеран Владимир Иванович Ретушевский. Он на природу выбирается каждую неделю и соревнования, посвященные открытию зимнего сезона, не пропустил.

Самая юная участница соревнований Маша Евдокимова мечтает поймать голубого марлина весом 10 кг. Такая рыбёшка не только принесёт победу её команде, но и внесёт имя девочки в список рекордсменов. Пока же они вместе с папой ловят только окуней. 

Доказывать, что рыбалка не только мужское дело, на льду озера готовы 11 участниц прекрасного пола. Кто-то приехал с мужем, кто-то с родителями, есть даже команда девочек с романтичным названием «Русалочки». Они уверенно держали лидерские позиции и рассчитывали на победу в командном зачете.

Если места для ловли спортсмены, которым улыбнулась удача, выбирали интуитивно, то сами организаторы мероприятия перед соревнованиями тщательно обследовали лёд озера.

- Лёд выдерживает вес среднего танка, по нему на чём угодно можно ездить, - уверен Станислав Прокопенко, вице-президент Федерации спортивного любительского рыболовства. - 22 сантиметра толщиной -  это самый первый лёд, он самый прочный.

И пусть почти все участники говорят, что главное не победа, а участие - каждый с нетерпением ждёт награждения. В этом году кубки и призы предоставил спонсор – компания «Русская Аквакультура». Благодаря их поддержке Федерации спортивного любительского рыболовства смогла организованно вывезти участников на соревнования. Это удачное сотрудничество партнёры намерены продолжать.

- Планируем провести около 5-6 соревнований, самое главное, чтобы не отказались от нас наши спонсоры, потому что вывезти столько людей не всегда у нас есть такая возможность, да и не каждый может на своем транспорте приехать сюда, - отметил Игорь Найдёнов, президент Федерации спортивного любительского рыболовства.

«Русская Аквакультура», в свою очередь, уверяет, что без поддержки спортсмены-рыболовы не останутся. «Это не первый опыт нашего сотрудничества. Рыбалка учит бережному отношению к природе нашего Заполярья, - говорит Игорь Пономарев, руководитель администрации ПАО «Русская Акваультура». -  Мы видим, что люди реально увлечены. «Русская Аквакультура» будет и дальше помогать  Федерации спортивного рыболовства. Спорт, экология, здоровье - приоритетны для нашей компании».

Впереди ещё много турниров и неизменные соревнования в рамках Праздника Севера. А пока победу в командном зачёте увозит с собой команда Управления Федеральной службы исполнения наказания. Команда «Рыбачок» занимает второе место, а «бронза» уезжает с командой «Север Раз» в Североморск-3.

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