Ничем неограниченное искусство: игра цвета и атмосфера двух полярных краев

Об этом выставка Никиты Духно, которая открылась в музее Полярного.

Она была его музой, его поддержкой и опорой, верной спутницей жизни до 2020 года, когда ковид унёс жизнь художника Никиты Духно, оставив Ольге Евтюковой в наследство невероятные работы и трогательные воспоминания.

Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея: «В данном случае всё говорит о его таланте, о том, что он действительно настоящий дизайнер, художник, график. Ведь у него есть и иллюстрации к книгам: любимый Гоголь, есть Чехов, за которого он как раз получил премию».

В Полярном состоялось открытие персональной выставки Никиты Ростиславовича. На ней представлена лишь небольшая часть работ автора, наполненных необъяснимой призрачностью и чувственностью.

Для учащихся художественного направления Детской школы искусств приглашение на выставку - это всегда способ прикоснуться к новым возможностям искусства. Поэтому уже традиционно одними из первых именно юные художники знакомятся со стилем автора. В таком путешествии по границам мастерства весьма кстати приходится сопровождение педагогов.

Екатерина Ковалева, преподаватель Детской школы искусств, г. Полярный: «Первое, что хочется отметить, что современное искусство даёт нам понять, что искусство безгранично. И мне больше всего понравились контраст и движения, за счет которых показана доминанта работы. Они хоть и ограничены пространством, но мы, как будто, смотрим вглубь».

Севастопольские пейзажи, рассветы и закаты над Чёрным морем, лавандовые поля и чёрные крымские горы – сюжеты, превалирующие в творчестве Никиты Духно. Его сердце было захвачено Севастополем, но нашлось в нём место и романтике северного города.

Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея: «Позже, правда, появился и Мурманск, но это был Мурманск, а не северные пейзажи, потому что Мурманск обладает уникальным свойством – он захватывает, человек начинает любить Мурманск».

Выставка в музее Полярного будет работать до 8 марта.