Ничья для ХК «Мурман» равносильна победе

20-градусный мороз не стал помехой для команды «Мурман», которая на домашнем поле встретилась с соперником из Казани хоккеистами «Ак Барс-Динамо».

Заполярные спортсмены продолжают серию матчей в чемпионате России по хоккею с мячом. Прошлая встреча против клуба «Енисей» завершилась победой. Вероятно, поэтому и в этот раз «Мурман» был настроен решительно.

Несмотря на то, что счёт открыли гости из Казани, ответили наши хоккеисты быстро.

Игру против «Ак Барс-Динамо» вряд ли можно назвать лёгкой, лица спортсменов покрывал иней, дышать, наверняка, в таких условиях было тяжело. Но ещё сложнее пришлось болельщикам, ведь они без движения следили за ходом игры, которая, к слову, завершилась ничьей 2:2.

Команды записали на свой счёт по очку. ХК «Мурман» теперь занимает 9-е место в турнирной таблице.

Следующий матч для клуба будет выездным. Встреча состоится в Абакане с местными «Саянами».

Эдуард Саксонов, главный тренер ХК «Мурман»: «Эта ничья для нас равносильна победе!».