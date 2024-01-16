Ничья для ХК «Мурман» равносильна победе
Заполярные спортсмены продолжают серию матчей в чемпионате России по хоккею с мячом. Прошлая встреча против клуба «Енисей» завершилась победой. Вероятно, поэтому и в этот раз «Мурман» был настроен решительно.
Несмотря на то, что счёт открыли гости из Казани, ответили наши хоккеисты быстро.
Игру против «Ак Барс-Динамо» вряд ли можно назвать лёгкой, лица спортсменов покрывал иней, дышать, наверняка, в таких условиях было тяжело. Но ещё сложнее пришлось болельщикам, ведь они без движения следили за ходом игры, которая, к слову, завершилась ничьей 2:2.
Команды записали на свой счёт по очку. ХК «Мурман» теперь занимает 9-е место в турнирной таблице.
Следующий матч для клуба будет выездным. Встреча состоится в Абакане с местными «Саянами».
Эдуард Саксонов, главный тренер ХК «Мурман»: «Эта ничья для нас равносильна победе!».