Ничья! ХК «Мурман» сыграл на выезде против уфимского «Кировца»

Мурманская команда продолжает борьбу в Чемпионате России по хоккею с мячом.

Предыдущая игра с командой из Уфы была в декабре, тогда наши хоккеисты в непростой борьбе одержали победу над соперником. Но эта встреча оказалась ещё более напряженной. Под конец матча команда «Кировец» едва не выиграла, счёт удалось сравнят только на 85-й минуте матча.

На табло в итоге остались цифры 2:2, ничья.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Ничья - она и есть ничья! В такую погоду и с таким льдом хоккей своеобразный получается. У кого мяч меньше скачет у того и преимущество. Играли в основном верхом. Очень тяжело в такую погоду играть».

Теперь наша команда сыграет в Мурманске 15 января против прямого конкурента по турнирной таблице - клуба «Ак Барс-Динамо» из Казани. Начало встречи в 13.00.