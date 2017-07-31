- За всё придётся отвечать рано или поздно по всей строгости закона, - губернатор Заполярья прокомментировала задержания чиновников из аппарата правительства региона.

Сегодня оперативное совещание губернатор Мурманской области Марина Ковтун начала с темы громкого задержания чиновников аппарата правительства и подведомственного ему учреждения. В настоящее время в СИЗО находится заместитель руководителя аппарата регионального правительства Эдуард Никрашевский. Также арестован и содержится под стражей первый заместитель руководителя «Управления по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» Георгий Благодельский. Следствие по делу о мошенничестве при заключении госконтрактов продолжается.

- Виновны ли эти люди в инкриминируемых им деяниях может решить только суд, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Комментировать работу следственных органов я не буду. Я не раз говорила о том, что никакие посты, никакие чины не являются индульгенцией и никому не дают право на неприкосновенность. Уверена в профессионализме органов безопасности, они разберутся. Наша сегодняшняя задача - оказывать всестороннюю помощь и содействие при расследовании.