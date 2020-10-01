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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.10.20 19:30

Никаких досрочных каникул и новых ограничений из-за пандемии

Так коротко можно охарактеризовать брифинг по эпидемической ситуации, который состоялся в правительстве региона.

Шаблонная фраза, которую мы используем для ковидных сводок «на момент подготовки выпуска новостей в регионе выявлено 93 новых случая заболевания COVID-19» уже утомила многих телезрителей, да и под записью брифинга  по эпидемической ситуации в области, больше дизлайков. Но можно сколько угодно злиться или роптать на губернатора, Роспотребнадзор, медиков и действующие ограничения, ситуация не измениться, если ходить без маски.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Рейды по контролю того же масочного режима будут организовывать чаще. Но к каждому контролёра не приставишь, поэтому Мурманская область готова к разным сценариям развития пандемии».

Участники брифинга подчеркивают, что  в случае ухудшение эпидобстановки, коек в больницах хватит на всех. А вот дополнительных ограничений не будет, даже школьники не уйдут на каникулы досрочно. Некоторые классы, как, например, в 7-й гимназии, закрыли из-за сезонной вспышки ОРВИ.  

Когда то короновирус был лишь эхом, страшилкой разнесшейся по средствам массовой информации. В болезнь многие верили с трудом, спрашивая друзей и знакомых. Сейчас, когда некоторые из близких перенесли «корону», а кто-то, увы, не выдержал тяжёлой болезни, рассказы о масштабах трагедии уже не кажутся выдумкой.

Чаще всего от CoVID-19 умирают пациенты с сердечно-сосудистыми, эндокринными и онкологическими заболеваниями.

В ходе брифинга замминистра здравоохранения региона Инга Анискова пояснила, что по опыту лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в группу риска тяжёлого течения заболевания входят люди с эндокринными заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом и ожирением. Смертность таких пациентов в условиях пандемии в два-четыре раза выше, чем у здоровых людей.

Нарушения здоровья способствуют тяжёлому протеканию болезни, быстрому развитию осложнений, поэтому таким пациентам уделяется особое внимание. Пациентам с хроническими заболеваниями необходимо сообщать об изменениях в здоровье врачам и строго соблюдать все меры предосторожности.

85% умерших пришлось на инфекционное отделение областной клинической больницы. Причина проста – сюда поступали и поступают самые проблемные больные.

- Это областной центр. Всех тяжёлых пациентов везут сюда, чтобы попытаться вытащить. И многих вытаскивают, но, к сожалению, не всех, - прокомментировал печальную статистику Андрей Чибис.

Именно это учреждение оснащено аппаратами ИВЛ, техникой для проведения ЭКМО и гемодиализа, лабораторией, обеспечено необходимыми лекарствами и специалистами. Кроме этого, областная больница имеет возможность и проводит согласование тактики лечения самых сложных пациентов со специалистами Федерального реанимационного дистанционного центра для пациентов с COVID-инфекцией.

Отвечая на вопросы журналистов, Андрей Чибис сообщил, что мобильный госпиталь в Мурмашах планируется свернуть в ближайшее время. Медицинское оборудование из госпиталя будет распределено по лечебным учреждениям региона для наращивания их мощности в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сама конструкция будет сохранена и в случае необходимости сможет быть использована.

Андрей Чибис подчеркнул, что все случаи с невыплатой медикам положенных им денежных компенсаций необходимо рассматривать персонально.

- У нас денег достаточно. Это вопрос только справедливости и правильного распределения средств. Мы сами заинтересованы в том, чтобы деньги дошли до адресатов. Если что-то идет не так, можно рассказать об этом мне лично. Моя приёмная работает круглосуточно. Есть вотсап-приемная, которая работает как для медицинских работников, так и для населения. Нужно просто обратиться с вопросом, - сказал Андрей Чибис.

В ходе брифинга губернатор Мурманской области обратил внимание, что митинги по выплатам врачам за работу во время пандемии выглядят как попытка политизировать процесс. Проблема с несправедливыми начислениями решается с каждым работником в индивидуальном порядке.

По словам губернатора, он сделал прививку от новой инфекции в Москве в начале ее испытаний, и только после этого вакцину поставили в регион.

- Чувствую себя очень хорошо, без последствий, - отметил глава региона.

5 октября в Мурманской области начнётся второй этап исследования среди населения региона на популяционный иммунитет к вирусу SARS-CoV-2. На первом этапе, в августе, в анализ исследования были включены данные от 3117 человек. Кровь сдавали и дети, и взрослые.

Роспотребнадзор по Мурманской области в ходе сегодняшнего онлайн-брифинга пригласил участников исследования к участию во втором этапе. На этот раз исследователи определят, как долго сохраняется иммунитет к новой инфекции.

Пост на въезде в Кировск и Апатиты установлен, прежде всего, для того, чтобы не допускать в города нелегальных туристов, отметил глава региона. Посещать туристические маршруты в этом районе сегодня можно, но только после предварительной регистрации. Это крайне важно для постоянного мониторинга обстановки.

- По данным нашего опроса, большинство опрошенных в Кировске и Апатитах высказались за сохранение поста. Люди видят, что это нужно для того, чтобы минимизировать риски завоза инфекции. С учётом роста заболеваемости по стране, мы этот пост снимать не будем и новых послаблений, равно как и новых ограничений, пока вводить не будем, – сказал Андрей Чибис.

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