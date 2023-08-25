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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.08.23 19:30

Никакого волшебства! Предварительные итоги работ летнего периода подвели в Гаджиево: как минимум, проблем с отоплением у жителей не должно быть

В домах на 100% заменили теплообменники. Кроме того, стартовал первый этап большого благоустройства дворовой территории по набережной Преминина, а уже 1 сентября откроются два молодёжных пространства «СОПКИ» и «СОПКИ. СПОРТ».

На объектах города подводников побывал председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Масштабные работы по замене магистральных и квартальных теплосетей в Гаджиево приняли более серьёзный оборот: изначально планировали заменить порядка 2,5 тысячи метров труб, в итоге, рассказывают местные власти, были выявлены дополнительные объёмы работ. Однако, это позволило, например, управляющей компании «Алмаз» завершить свою часть подготовки домов к отопительному сезону, на 100% заменить в 98-ми многоквартирных домах теплообменники.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «С приходом новой управляющей компании за последние три года с небольшим все теплопункты и теплообменники были заменены за её счёт».

Единственное и верное решение при такой системной работе – слаженное взаимодействие с администрацией и профильными ведомствами, подчеркнули специалисты управляющей организации.

Роман Афанаскин, главный инженер ООО «Алмаз», г. Гаджиево: «Первое условие – наведение порядка в части водоснабжения, второе – приведение в порядок часть подъездов. Эти условия были оговорены при планировании тарифа, чтобы мы могли эти работы выполнять. Никакого волшебства. Был составлен план: придерживались его, придерживались графика».

Работа по замене внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения будет продолжена: вместо старых износившихся стальных труб в квартирах и подвалах установят полипропиленовые.

- Изначально, когда мы планировали теплообменники новые, сразу проектировали систему рециркуляции. Насосики постоянно гоняют воду по системе, горячая вода идёт из крана практически сразу».

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «29-30 августа дадим отопление в социально значимые объекты – садики, школы, а уже в сентябре – по погоде – дадим в жилые дома».

В графике и ремонтные работы во дворах. Так, на набережной Преминина приступили к первому этапу благоустройства: в числе преображений, например, обустройство двух новых контейнерных площадок и заметное расширение дороги.

Ольга Касовская, куратор народной стратегии «На Севере жить!», г. Гаджиево: «Машинам стало много места для парковки: аккуратно, в рядочек, при этом много места для пешеходов, тротуар большой. Делают входные группы к каждому подъезду».

До конца сентября также озеленят территорию, обновят лавочки и пешеходные ограждения.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Здесь осталось сделать только освещение. Видим, что фасадного освещения нет. Решили, что остаток сэкономленных средств (0,2 млн) просить у Минграда, чтобы установить освещение, чтобы с наступлением темноты было светло на территории. Сейчас она пока не освещена».

Наталья Капустина, заместитель главы по вопросам ЖКХ ЗАТО Александровск: «Эта дворовая территория развивается в несколько этапов: в дальнейшем сделать благоустройство всей территории озера до острова Собачий и будет создана единая зона отдыха для жителей города».

Уже первого сентября свои двери распахнут два молодёжных пространства, поэтому работы здесь идут с раннего утра до глубокой ночи. В молодёжный центр «СОПКИ» завезли модульную мебель, к установке готовы мониторы и стеллажи, осталось навести лишь чистоту. В помещении, предназначенном для занятий спортом, ещё предстоит покрасить стены, но упакованные в коробки тренажёры так же ждут своей очереди.

Светлана Кузнецова, начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики ЗАТО Александровск: «У нас в городе много подростков, детей, молодёжи. Это пространство обеспечит на бесплатной основе занятиями категорию от 14 до 35 лет».

Ресепшен, две раздевалки – мужская и женская, санузел и основной спортивный зал – часть помещений полностью готова, за неделю завершат остальные работы. Специалисты подчеркивают, что от желающих посещать тренажёрку отбоя нет уже сегодня – любопытствующие жители не только заглядывают в окна, но и присоединяются к посильной помощи, так что пространство определённо не будет пустовать.

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