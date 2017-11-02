День за днём с «Арктик-ТВ»02.11.17 19:30
Никель может получить статус территории опережающего социально-экономического развития.
Речь об этом шла на заседании рабочей группы по модернизации монопрофильных муниципальных образований Мурманской области, которое прошло под руководством заместителя губернатора Романа Дурягина.
Никель получит статус ТОСЭР вслед за Кировском, где уже начали реализацию проекта. К 2026 году в Кировске планируется привлечь порядка 20 резидентов, позволяющих создать не менее 500 новых рабочих мест, планирующих инвестировать в развитие города около 300 млн рублей.
Внимание на привлечение бизнесменов к созданию на территориях моногородов новых рабочих мест рекомендовали обратить также администрациям моногородов Ревда и Заполярный.
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Последние комментарии
Михаил Готовчиц
02.11.17 12:53
Зачем вы публикуете б********ые рассуждения человека из прошлого, не имеющего ни малейшего представления о современной организации морских портов и лоцманской проводки?
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Юрий
01.11.17 15:26
Работаю в г.Островной зубной врач - на ставку, 0,5 ставки медбрат в стаматологическом кабинете. У меня нет медсестры. Делаю сам дентальные снимки зубов. Нет рентгенолога. Зарплата 43000. Начальство го
Жека
27.10.17 21:43
А этот передел организовал замглавы администрации - обязал работников муниципального учреждения агитировать за его вновь созданную УК, организовал травлю в местной прессе и банкротство ООО "Наш дом".
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