Никель станет городом поливозможностей

В Никеле провели форсайте-сессию с участием представителей правительства Мурманской области, Норникеля и Кольской ГМК. Перед участниками встреча стоит задача определить стратегию развития моногорода после закрытия плавильного производства. Намеченные шаги помогут в дальнейшем вывести экономику поселка на принципиально новый уровень.

В визит-центре заповедника «Пасвик» работала двухдневная стратегическая сессия «Никель: от моногорода к поливозможностям». В ней приняли участие представители правительства Мурманской области, «Норникеля» и Кольской ГМК. Необходимость такой встречи объяснима – уже сейчас идет поэтапное закрытие вредного производства в поселке - плавильного цеха. Поэтому стратегически важно определить ту самую точку роста и понять основные направление развития муниципалитета.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы ни при каких условиях Никель не бросим - это первое, второе, компании «Норникель» вместе с Кольской ГМК ведём отработку мероприятий, связанных с реструктуризацией производственной цепочки и закрытием вредного производства в посёлке - плавильного цеха. Третье, мы с коллегами договорились о целом наборе мероприятий, о процедуре того как это будет происходить и в режиме ежемесячной сверки мы четко держим на контроле все процессы, связанные с закрытием цеха».

Закономерно, что у 660 сотрудников плавцеха, возникает множество вопросов и опасений, касающихся постиндустриальной жизни поселка и своей дальнейшей занятости. Компания «Норникель» провела анкетирование среди всех работников предприятия, чтобы подход к каждому из них был максимально персонализирован при возможном трудоустройстве. Результат такого анкетирования показал, что средний портрет работника это мужчина в возрасте 39 лет и женщина 47 лет, имеющие начальное профессиональное образование и одного ребёнка.

Евгений Борзенко, генеральный директор Кольской ГМК: «На сегодня остановлена рудно-термическая печь № 4, в которой «экипаж» 65 человек. На сегодня практически с каждым проведена работа, некоторые трудоустроены на предприятия компания, некоторые в процессе. Пока только 7 человек в процессе дискуссии. Мы с каждым найдём достойное взаимопонимание».

На базе никельской второй школы» будет создан Центр трудоустройства «Норникеля», в нём каждый сможет получить полновесную и оперативную информацию, как по предлагаемым вакансиям в подразделениях компании, так и по вопросам профессионального переобучения. Участники форсайт-сессии, среди которых есть действующие предприниматели, видят перспективы в развитии не только Никеля, но и всего Печенгского района, который известен своим уникальным географическим местоположением – близостью с Норвегией, и живописной природой, все эти факторы в купе могут раскрыть туристический потенциал края.

Валентина Тедеева, предприниматель: «Мы готовы вкладывать денежные средства в Никель, наши средства, наши знания. Например, мы построили в кафе новый зал, повесили новую вывеску и нам говорят, что если предприниматели вкладывают деньги, значит, они видят перспективы и Никель не закроют. Мы на это надеемся. Как здесь говорили, нас не бросят, окажут нам поддержку и мы будем жить без плавцеха в экологически чистой обстановке».

Никель, в свою очередь, имеет особую прерогативу - моногород может полноправно рассчитывать на финансовую господдержку.

Альмер Хабибрахимов, старший управляющий директор Департамента проектного офиса «Фонд развития моногородов»: «У Фонда в настоящее время имеются два основных инструмента. Первый, предоставление займов. Займы от 5 до 250 млн рублей предоставляются под 0%, займы от 250 млн до 1 млрд предоставляются под 5% годовых. Доля Фонда - до 80%, т.е. со стороны собственника необходимо минимум 20% собственных средств. При заявке на займ под 0% необходима банковская гарантия. Второе направление - это инфраструктурное. Фонд готов вкладывать невозвратные средства в строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов, необходимых для успешного развития моногородов».

Алексей Елин, директор Департамента планирования территориального развития, Министерство экономического развития: «Я уверен, что в результате современной подготовки появятся конкретные мероприятия, вслед которым будут практические действия, будут подготовлены заявки для участия в федеральных целевых программах, возможно, будут заявки, основанные на преференциальных режимах, и еще много-много проектов, которые будут здесь реализованы».

Уже в ближайшее время взамен закрываемого плавильного цеха могут появиться новые предприятия. Группа инвесторов планирует построить в Никеле мини-завод, специализирующийся на производстве мелющих шаров из металла затонувших в Кольском заливе судов.

Алексей Райкевич, представитель компании «Сириус»: «С точки зрения социальной, когда закрывается плавцех, создаётся производство с новыми рабочими местами, у нас будет много рабочих мест».

Также в поселке планируется открытие нового завода по переработке шлаков в абразивные порошки, которые используют как материал для очистки поверхности перед покраской.

Надежда Вязникова, представитель компании «Уралгрид»: «Будем развивать направление экспортное, где интересуются нашей продукцией. У нас три завода, которые далеко находятся от потребителей. А здесь есть шлаки, которые можно переработать. Получается интересный проект».

Никель может стать городом с современными экологически чистыми предприятиями, которые не только поддержат экономику района, но и при верных расчётах выведут её на принципиально новый уровень.

Сейчас также на стадии обсуждения находятся проекты по созданию технопарка по производству аккумуляторов и переработке морепродуктов.