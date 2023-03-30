Никита Большаков и Ирина Конина: готовимся к юбилейной акции «Диктант Победы»

В Мурманской областной научной библиотеке участнике северяне смогут заранее подготовиться к акции «Диктант Победы», приняв участие в лекциях учёных, в викторинах с ценными призами, квизах и многих других интересных мероприятиях.

Пятая юбилейная акция «Диктант Победы» пройдёт 27 апреля. На площадках по всей России и за рубежом, а также в онлайн-формате диктант пройдёт в пятый раз. В этом году в диктант войдут вопросы, касающиеся Нюрнбергского процесса.

В Мурманской областной научной библиотеке участнике северяне смогут заранее подготовиться к акции «Диктант Победы», приняв участие в лекциях учёных, в викторинах с ценными призами, квизах и многих других интересных мероприятиях.

Какие темы будут в диктанте? Как участники смогут заранее к ним подготовиться? На каких площадках будет проходить акция в нашем регионе? На эти и многие другие вопросы отвечают в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Никита Большаков, заведующий отделом развития и внешних коммуникаций Мурманской областной научной библиотеки, и Ирина Конина, заведующая отделом информационного обслуживания «Научки».