Никита и Анна - самые популярные имена новорожденных в Заполярье

В столице Заполярья всё больше новорожденных мальчиков называют именем Никита, а девочек в свою очередь называют Анями. Такие данные приводит городской отдел ЗАГС. Также популярны имена Мирон и София.

Раньше верхние строчки рейтинга занимали Максим, Алексей, Артём и Александр, Мария, Дарья и Анастасия.

Некоторые родители пытались выделиться. В свидетельствах о рождении за прошлые годы встречаются экзотические имена Архип, Дали, Леонтий, Раймонд и Муслим, а также Агнешка, Теона и Лейсан.