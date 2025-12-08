Никита Симагин и Ева Прудская: Новый год в «Лапландии»

Уже совсем скоро наступит самое волшебное время в году! А знаете ли вы, где в Мурманске можно найти самую настоящую сказку? Конечно, в Центре образования «Лапландия»! 22 декабря там стартует новогодняя кампания с интерактивными спектаклями, играми и, конечно, встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой.