Никита Тишкин и Павел Носов: мы не играем с огнём!

Недавно в Петрозаводске прошли соревнованиях на звание «Лучший газодымозащитник» и «Лучшее звено ГДЗС». В этом году состязание было приурочено к 375-летию пожарной охраны России.

За победу боролись 15 команд из различных регионов: Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской, Оренбургской, Архангельской и Ленинградской областей. В итоге в личном зачёте все призовые места заняли сотрудники Управления ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Сегодняшние гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - огнеборцы 12-й пожарной части Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области Никита Тишкин и Павел Носов - лучшие газодымозащитники Северо-Запада, которые расскажут о том, как проходили соревнования в Петрозаводске, трудно ли было стать лучшими среди 15 команд.