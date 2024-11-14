Никогда не поздно обучиться новому языку

Особенно, если этот язык является проводником для людей с нарушенным слухом.

В Мурманском арктическом университете завершилось обучение специалистов подведомственных учреждений русскому жестовому языку.

Ежегодно Мурманский арктический университет обучает и выпускает специалистов, владеющих русским жестовым языком. Важность такого навыка для обеспечения доступной среды сложно переоценить. Особенно полезным он становится для работников социальных организаций и центров.

Анна Аленькина, психолог Комплексного центра социального обслуживания населения города Североморска: «Эти курсы дают возможность слабослышащим людям получить так называемую доступную среду. Больше людей могут их понять, понять их жесты и сами как-то с ними общаться».

В этом году курсы успешно окончили 11 человек. Причём слушателями программы стали специалисты со всей Мурманской области.

Наталья Золотова, например, приехала обучаться из Апатитов. Теперь свои знания планирует применять в работе.

Наталья Золотова, культорганизатор Психоневрологического интерната №1 города Апатиты: «Считаем актуальным прохождение этих курсов, потому что в нашем интернате находятся получатели социальных услуг с нарушениями речи и слуха. Поэтому для комфортного общения с ними нам эти знания необходимы».

Конечно, специалисты не обязательно будут использовать русский жестовый язык каждый день, однако, владение таким навыком может пригодиться и в обычной жизни.

Сергей Мякишев, руководитель Министерства труда и социального развития Мурманской области: «Любое знание хорошо, когда оно востребовано и практикуется дальше. Но, тем не менее, этот человек, получается, в определенной степени становится проводником и готов отработать не только в рамках своего учреждения, но и просто встречая человека на улице, он готов оказать эту помощь и поддержку, потому что он владеет основами русского жестового языка. И это очень важно».

Век интернета подарил нам большое количество информации в свободном доступе. Обучиться чему угодно можно и самостоятельно, однако эксперты уверены, что жестовый язык лучше изучать со знающим дело человеком.

Галина Рясная, преподаватель курса, работает переводчиком уже почти 40 лет. За это время она обучила мастерству не одну сотню людей и точно знает, что основы каждому даются по-разному.

Галина Рясная, переводчик русского жестового языка в региональном отделении общества глухих: «По видео тоже можно выучить, но тут опять же все индивидуально: человек может воспринимать по-своему. Даже вживую каждая группа воспринимает по-своему. И приходится ставить руку, реально ставить руку, потому что показываешь правильно, а восприятие почему-то идёт немного не такое. А у нас действительно шаг влево, шаг вправо – это подобно расстрелу».

Однако, как и с любым знанием, жестовый язык необходимо не только использовать для закрепления навыков, но и продолжать изучать.

Татьяна Кузьмичева, директор Института педагогики и психологии Мурманского арктического университета: «Мы очень-очень надеемся, что на этом не остановимся. Этот курс слушателей отличает то, что они уже сейчас говорят о том, чтобы продолжить обучение. Значит, понимание есть, значит, двигаемся дальше».

Человеческое общение невозможно ничем заменить, а оказание помощи с использованием языка, который будет понятен человеку с нарушением слуха, будет не только полезнее, но и приятнее для него.