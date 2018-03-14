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День за днём с «Арктик-ТВ»14.03.18 19:30

Николай Чудотворец поможет и рыбакам, и морякам Мурмана

В Мурманске прошла V Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы». Этомероприятие называют главным рыбацким событием года.

Конференция «Рыболовство в Арктике» -  единственный региональный отраслевой конгрессный  проект в России, который направлен на укрепление международного сотрудничества в сфере рыбодобычи, переработки, применения инновационных технологий, науки и образовании.

- От лица правительства области я рада приветствовать участников V конференции «Рыболовство в Арктике». Кольское Заполярье уже в пятый раз принимает у себя столь представительный рыбацкий форум. Рыбацкий промысел всегда был и остаётся основным занятием жителей Мурмана, - приветствует участников конференции Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Глава региона рассказала и о планах по установке памятника покровителю моряков Николаю Чудотворцу на острове Сальный. По задумке авторов, памятник будет «провожать» суда в морские походы и встречать их обратно.

- По инициативе Евменова, командующего СФ,  мы выходим с идеей возведения на острове Сальном памятника Николаю Чудотворцу - покровителю всех мореходов, - отметила Марина Ковтун, глава  Мурманской области.

Повестка дня конференции была весьма насыщенной. Обсуждались  самые важные вопросы экономики, судостроения, технического переоснащения, государственного стимулирования модернизации рыбопромыслового флота и  развития Арктики. «Тематика  нашей конференции определена изменениями отраслевого  законодательства, вводом инвестиционных квот в части необходимости модернизации флота и всем, что связано с рыбодобычей и рыбопереработкой,  - говорит Елена Тихонова,  министр экономического развития Мурманской области. - Главная задача – это обеспечение населения нашей свежей и высокого качества рыбой».

Рассматриваемые вопросы имеют огромное значение и для социальной сферы региона. Развитие промышленности, а вместе с ним и  подъём экономики напрямую влияют на её улучшение. Огромную роль здесь играет и  традиционный для севера рыбный промысел.

В мероприятии приняли участие представители семи регионов России и стран дальнего зарубежья. По общему мнению участников, встреча получилась весьма конструктивной и позволила открыть новые горизонты в развитии Арктики.

Комментарии

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Последние комментарии

ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
Алекс
14.03.18 00:50
Не будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе с
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
Volk
13.03.18 07:07
Какого же чуда ждут эти "святоши" от власти? Видно плохи дела у чиновников, коли стали по всей стране Николая-чудотворца ставить, на себя надежды уже нет.
Комментарий к новости:В Мурманске на улице революционера этим летом установят памятник Николаю Чудотворцу
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