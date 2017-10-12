Николай Цуканов, полномочный представитель президента в СЗФО, посетил областной онкологический диспансер

Мурманскую область с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе. Прежде всего, Николая Цуканова интересовала система здравоохранения в регионе. Он оценил состояние областной больницы и, что более важно для пациентов, – онкологический диспансер. Об этом учреждение узнали далеко за пределами региона после страшного убийства врача в августе этого года. О болевых точках системы здравоохранения и изменениях, которые вероятно произойдут в недалеком будущем, узнавали журналисты «Арктик-ТВ». Мурманский областной онкологический диспансер стал известен за пределами региона после трагического события. В начале августа пациент в одном из коридоров жестоко убил заведующего отделением. С чем бы такие случае не были связаны, но после происшествия назвать работу учреждения стабильной уже невозможно. Вряд ли причиной визита полномочного представителя президента в регион стал только этот случай. Николай Цуканов приехал, чтобы оценить систему здравоохранения Заполярья в целом.

- Загруженность медоборудования и приборов должна быть круглосуточной, если есть такая необходимость, - отметил Николай Цуканов, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе. - Нужно будет поменять систему работы учреждения. Есть специальная система дежурств. Для больного онкологическим заболеванием полтора месяца задержки - это смерть.

Кабинет томографии в учреждении современный и технологичный, вот только попасть на обследование, судя по отзывам некоторых пациентов, трудно. Угнетающе выглядит и регистратура в онкологическом диспансере. Не менее удручающее впечатление производит и соседнее поликлиническое отделение, в коридоре которого и произошло нападение на врача. Даже телевизоры, закреплённые к потолку, не добавляют комфорта. Но уже в этом году, по заверениям властей, многое изменится.

- У нас будет реализован проект «Доброжелательная регистратура», - сообщил Дмитрий Коваленко, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер». - Несмотря на трагические события, которые произошли в диспансере в августе этого года мы всё равно думаем, что психологический комфорт для пациентов будет создан.

Регистратуре отдадут ещё два помещения, расширят площадь, удобнее станет не только персоналу, но и посетителям. А каким будет внешний вид, можно увидеть на дизайнерских эскизах.

Много жалоб было и на стационар онкологии. Теперь на цокольном этаже радиологического отделения идёт ремонт. Строителей не видно, но полностью обновить палаты, ординаторские и перевязочные обещают до конца года. Тонкий намек на возможную финансовую помощь диспансеру, где лечатся больные со всего региона, дал и сам Николай Цуканов.

- Проект очень дорогостоящий - порядка 600 миллионов рублей. Для нашей области это затратно, - отметил Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - Мы говорили о том, чтобы федеральный бюджет нам помог хотя бы с поставками медицинского оборудования. Тогда у нас будет прекрасный медицинский центр с современным оборудованием. И не надо будет нашим пациентам ездить в Москву и Санкт-Петербург.

Надеется на президентский гранд и руководство областной больницы. Учреждению как воздух нужен новый ангиограф, одно из двух дорогостоящих устройств отработало свой срок, за двоих трудится оставшийся аппарат, который так же изношен примерно на 50%. Это устройство крайне важно при исследованиях кровеносных сосудов. Необходимость оборудования понимает и гость, заглянувший в операционную.

- Я надеюсь, что в результате этого визита нам за счёт средств резервного фонда президента РФ удастся приобрести аппарат, который нужен для помощи пациентам с болезнями системы кровообращения, - отмечает Александра Будова, главный врач ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина». - Прежде всего, для лечения инфарктов миокарда.

Ежедневно с сердечными заболеваниями сюда экстренно поступают от трёх до шести пациентов. Кроме этого, специалисты проводят около 4 тысяч плановых исследований. Больных не просто лечат, а возвращают к полноценной жизни. В данном случае многое зависит от финансирования федерального центра. Впрочем, врачи надеются, что после визита полпереда их учреждения смогут рассчитывать на поддержку в закупке нового оборудования.