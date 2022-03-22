Николай Дукмас, ведущий радиостанции «Рекорд Мурманск», стал лучшим по Северо-Западу на всероссийском журналистском конкурсе «Вместе медиа»

Высокую оценку профессионального жюри он получил за работу в проекте «Открытая студия», которая по будням выходит не только на волне «Рекорда», но и в эфире телеканала «Арктик-ТВ».

Каждый будний день на волне 102fm в 12.00 вы слышите голос Николая Дукмаса, но также в программе «Открытая студия» вы можете его увидеть. Ведь трансляция ведётся и на «Арктик-ТВ». Ведущий в прямом эфире общается на актуальные темы с разными гостями.

Николай Дукмас, ведущий «Радио Рекорд Мурманск»: «К нам могут приходить, например, авангардные художники в один день, пусть это будет подельник, а во вторник будут представители областной Думы. Могут приехать гости из других регионов, которые с любопытными проектами посещают Кольский край. Каждый делится своим опытом. С каждым из них у нас идёт живая беседа по типу того, что сейчас очень популярно на интернет-пространстве. Мы говорим с людьми, настраиваем на позитивный лад беседы».

А разговорить Николай может любого человека. Это его талант. И недавно его оценили на профессиональном конкурсе «Вместе медиа». Но для самого ведущего это стало приятным сюрпризом. Ведь заявку на участие подали его коллеги, а сообщили о победе только после того, как стали известны результаты.

Николай Дукмас, ведущий «Радио Рекорд Мурманск»: «Мне об этом сообщили. Вечером был звонок, говорят: «Ты победил, ты лучший ведущий!». Я говорю: «Спасибо! Круто! Где победил, что получил?». Оказалось, что они выделили отдельную номинацию, отметили именно то, как проводился эфир, работа с гостями. Это очень приятно».

Радость победы разделяют и его коллеги по цеху. Например, напарница Екатерина Морозова, которая вместе с Николаем выходит в радиоэфир, счастлива, что работу нашего журналиста оценили на столь высоком уровне.

Екатерина Морозова, ведущая «Радио Рекорд Мурманск»: «За Колю, конечно, рада. Это наша общая победа. И очень здорово, что в нашем коллективе появился человек с такой высокой наградой. У нас нет соревновательных моментов внутри коллектива, мы безумно счастливы, что работаем вместе. Надеюсь, что это продлится долгие-долгие годы, а каждый наш ведущий получит не одну такую награду».

Награду Николай получил за эфир с мурманскими КВНщиками, которые собирались поехать в Сочи на международный фестиваль «КиВиН».

Участие в конкурсе «Вместе медиа», который, кстати, проводится с 2002 года в России, стало первым для наших радиоведущих. Но они уверены, что не последним. Это даёт отличный стимул для дальнейшего развития. Ведь, победа далась непросто.

Екатерина Богданова, главный редактор «Радио Рекорд Мурманск»: «Мы вышли в зум и сказали: сейчас представители Мурманска с программой «Открытая студия». Мне лично пришлось сидеть и рассказывать, чем она хороша. Выслушивать замечания некоторые по ней. Понятно, там такие люди сидят - профи своего дела. В регионах очень много достойных и крутых радийщиков. Об этом говорит хотя бы то, что мы обошли очень многие питерские радиостанции, которые тоже заявлялись на конкурс».

Как итог - звание «Лучший ведущий по Северо-Западу» и почётное 3-е место за программу «Открытая студия».