Николай Евменов отметился дублем, поразив ворота «Шквала»

Хоккейные матчи привлекают внимание зрителей и болельщиков своей зрелищностью и напором игры, а если на лёд выходят военные, то наблюдать за состязанием становится ещё интересней. На стадионе Центра морской и физической подготовки состоялась встреча команд второго дивизиона по хоккею с шайбой на Кубок командующего Северным флотом.

По итогам состоявшихся игр команда управления и штаба Северного флота «К-21» одержала победу над хоккейной дружиной «Шквал» соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил со счётом 4:2. Дублем в ворота «Шквала» отметился игрок команды «К-21» командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

- Команда «Шквал» - хорошая команда, - отмечает Николай Евменов, командующий Северным флотом. - Они создала интригу, счёт 2:0. Считаю, что у команды большой потенциал, как и у всех команд Северного флота. Удача будет к ним благосклонна, ребята ещё покажут себя.