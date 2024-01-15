Николай Гадомский: о новогоднем волшебстве в Мурманском областном драматическом драмтеатре

Наталия Ивановна Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так? Комментарий к новости: В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России

Гость Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!! Комментарий к новости: Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей