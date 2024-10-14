Николай Гадомский: о премьере спектакля «Зойкина квартира»

В репертуаре Мурманского областного драматического театра на 8 ноября стоит премьера трагифарса «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова.

Напомним, проанонсирован этот спектакль режиссёром-постановщиком Николаем Гадомским был в 2023 году.

О чем пьеса? Молодая вдова Зоя под видом швейной мастерской устраивает в своей квартире дом свиданий. В помощниках – обаятельный мошенник и бывший граф, а главный клиент – директор треста тугоплавких металлов.

«Булгаковская Москва», оказывается, имеет много общего с днём сегодняшним, и необязательно московским.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Николай Николаевич Гадомский, художественный руководитель Мурманского областного драматического театра, рассказывает об основных акцентах нового спектакля: суета, тайны, взаимоотношения, страсть, предательство – все это существовало и существует на фоне социальных катаклизмов. Заглянуть в окна чужой квартиры непросто, а в чужую жизнь тем более.