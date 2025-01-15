День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.01.25 12:00
Николай Гадомский: о завершении новогодней кампании
В Мурманском областном драматическом театре завершилась новогодняя кампания, подарившая радость более чем 13000 зрителям. 81 выступление наполнило сердца северян всех возрастов новогодним волшебством.
Например, артисты театра порадовали юных северян сказкой для детей «Хрустальная туфелька Золушки», которая была показана 27 раз на главной сцене. После каждого спектакля малыши могли встретиться с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и любимыми сказочными героями.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Николай Николаевич Гадомский, художественный руководитель Мурманского областного драматического театра, делится своими впечатлениями и подводит итоги волшебного новогоднего периода.
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