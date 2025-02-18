Николай Гадомский: приходит весна, или Драмтеатр порадует нас «Мартовским КвАРТирником» и премьерой спектакля «Мурманский вальс»

Спектакль «Мурманский вальс» будет поставлен по пьесе Михаила Романенко, режиссёром-постановщиком и художественным руководителем Мурманского облдрамтеатра Николаем Гадомским.

Победа! Какое долгожданное слово, полное счастья, добра и новых надежд. Именно в День Победы – 9 мая 1945 года рождаются новые мурманчане: Маня и Мишка.

Их жизнь похожа на северную сказку: игры – так с солнцем и морем, соседка – почти что ведьма, дворник – загадочный ангел. Старики, прошедшие войну, воспитывают сирот, а те растут на их глазах, предназначенные друг другу судьбой… Второй по количеству бомбёжек после Сталинграда город Мурманск неторопливо расправляет плечи: вокруг печных труб строятся новые дома и школы, и в одном из тихих двориков растут наши герои...

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Николай Николаевич Гадомский, художественный руководитель Мурманского областного драматического театра, рассказывает о том, как идёт подготовка к новому спектаклю «Мурманский вальс», о работе художника-постановщика Фёдора Архипова, который создаёт визуальную концепцию новой постановки, о световых эффектах, подготовленных художником по свету Павла Куделькина. О том, когда состоится премьера.