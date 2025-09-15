Николай Легенький и Олег Хвиюзов: маломерное судно - популярные вопросы

В Мурманской области приближается время закрытия навигации для маломерных судов. Соответствующее постановление регионального правительства принимается по предложению Главного управления МЧС России по Мурманской области в связи с установлением погоды, способствующей образованию ледостава на реках и озёрах Мурманской области, а также в целях обеспечения безопасности рыбаков, использующих маломерные суда.

Напомним, маломерное судно ― это судно длиной до двадцати метров и с общим количеством людей на борту не более двенадцати человек. Регистрации подлежат все маломерные суда грузоподъёмностью 225 килограмм и выше. На их борта наносятся специальные регистрационные номера.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Николай Николаевич Легенький, старший государственный инспектор по маломерным судам – руководитель группы патрульной службы центра Государственной инспекции по маломерным судам, и Олег Анатольевич Хвиюзов, государственный инспектор по маломерным судам инспекторского отделения г. Мурманск центра Государственной инспекции по маломерным судам, в очередной раз напоминают о необходимости регистрации, о правилах безопасности при использовании маломерных судов и об ответственности при нарушении во время плавания маломерных судов на водных объектах.