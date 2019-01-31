Николай Паршин – о фестивале КиВиН и амбициях мурманских весельчаков

В очередном выпуске программы «Проще говоря» пойдёт разговор о недавно прошедшем в Сочи фестивале КиВиН, где сразу пять команд Мурманской региональной лиги КВН боролись за попадание в телеэфир. Трёхкратный финалист Высшей лиги, а ныне редактор Мурманской региональной, расскажет о том, как же добиться успеха в этой игре и заполучить любовь зрителей всей страны.

Всё это и многое другое ждёт вас в новом выпуске программы «Проще говоря», главным героем которой стал редактор Мурманской региональной лиги КВН Николай Паршин. Полную версию можно увидеть в 20.00 в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте Арктив-тв.рф