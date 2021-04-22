Николай Валуев предал привет Мурманску

Ролик с видеообращением известный спортсмен и депутат Госдумы разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сделать такое видеоприветствие Валуева попросили спортсменки, которые приехали в Москву на соревнования. Отказывать юным дарованиям бывший боксер не стал.

Запись заняла меньше минуты.

Напомним, после завершения спортивной карьеры Николай Валуев занимается политикой и общественной работой. С 2011 года занимает одно из депутатских кресел в федеральном заксобрании.