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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.06.21 19:30

Никому не чужды радости литературного творчества, особенно заключённым

Совсем недавно в учреждениях регионального ФСИН был составлен рейтинг самых популярных поэтов среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых Мурманской области.

Рейтинг был составлен в рамках Всероссийской акции «Твои друзья - книги», организованной центром общественных связей ФСИН России. Согласно проведённым опросам, в топ самых читаемых авторов вошли Александр Пушкин, Владимир Маяковский, Сергей Есенин и Владимир Высоцкий.

Акция проводится уже во второй раз, для заключенных были организованы конкурсы чтецов, лекции, а также литературные гостиные, на которых осуждённые могли обсудить прочитанное. Помимо прочего, некоторые отбывающие наказание освоили технику реставрации книг из библиотечных фондов.

В 2020 году самыми читаемыми книгами были произведения Михаила Булгакова, а также рассказы и романы из российского межавторского проекта «S.T.A.L.K.E.R».

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