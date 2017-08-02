«Никто, кроме нас!» - мурманчане провели митинг, посвященный 87-й годовщине образования ВДВ

87 лет назад были сформированы Воздушно-десантные войска страны. 2 августа 1930 года 12 парашютистов впервые приняли участие в тактических учениях. С тех пор голубые береты - гордость российских Вооруженных сил. В Мурманске главные мероприятия, посвященные Дню десантника, традиционно состоялись у памятника «Разорванное сердце».

Бывшие и действующие десантники, ветераны боевых действий, родственники погибших защитников Родины каждый год собираются 2 августа, чтобы вспомнить прошлое и услышать заветные слова «Никто, кроме нас!»

Голубые береты - гордость российских Вооруженных сил. Десантники участвуют практически во всех военных операциях, в том числе и в горячих точках. Поэтому это не только праздничная дата, но и повод вспомнить павших товарищей. Неслучайно, место встречи десантников происходят у скромного памятника «Разорванное сердце», который посвящён погибшим при исполнении воинского долга в мирное время.

В праздничной церемонии приняли участия первые лица города и области. Они поздравили виновников торжества и отметили их мужество и отвагу

- В этот день много лет назад было положено начало богатой на победы истории ВДВ, - отметил в своём поздравлении Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Мы гордимся этой историей и людьми, живущими по принципу «Никто, кроме нас!»

- Элитарность ВДВ - это вовсе не регалии, - отметил во время митинга Сергей Дубовой, председатель Мурманской облдумы. – Это право первым вступить в бой. Их девиз многократно подтверждён служением Отечеству.