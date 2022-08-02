Никто, кроме нас! В Мурманске в честь дня ВДВ прошёл авто- и мотопробег

Второго августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск. В Мурманске ветераны боевых действий и все причастные к этому празднику собрались вместе, чтобы ещё раз вспомнить, как проходила служба, свои подвиги и неудачи, просто пообщаться с товарищами.

Второго августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск. В Мурманске ветераны боевых действий и все причастные к этому празднику собрались вместе, чтобы ещё раз вспомнить, как проходила служба, свои подвиги и неудачи, просто пообщаться с товарищами.

Евгений Торопов, гвардии старший сержант запаса: «Для меня этот день значит, как вам сказать, начало призыва, начало службы в 80-х годах, потом продолжение службы, потом немножко гражданки, потом снова служба по контракту. Самые прекрасные воспоминания, хорошие друзья, боевые товарищи».

Встречать этот праздник мотто- и автопробегом уже негласная традиция, в организации которой помогают сотрудники ГИБДД. Колонна из транспортных средств объезжает самые значимые для десантников – мемориалы в городе, чтобы возложить цветы и почтить минутой молчания всех тех, кто погиб, выполняя свой долг перед Родиной.

Николай Дмитренко, председатель правления Мурманской региональной организации Российского союза ветеранов Афганистана: «Помним мы каждый день, отдаём дань памяти каждый день. Есть такой день у нас - 22 июня, его называют Днём памяти и скорби. Это день скорби, а день памяти у нас каждый день».

Дети военных зачастую идут по стопам своих родителей, некоторые из них сейчас проходят службу в горячих точках. По словам прапорщика спецназа МВД в отставке Сергея Кашина, тем, кто служит легче, чем тем, кто ждёт.

Сергей Кашин, прапорщик в отставке, спецназ МВД: «Это самое тяжёлое, когда мама ждёт сына. Вот я с Чернигова приехал в 1998 году в Полярные Зори. У меня старший сын получил боевое ранение в живот – пулю. Сейчас он вернулся. У меня там остался средний брат, тоже воюет. Я прадед уже. У меня внучка, правнучка. Очень тяжело это перенести, очень тяжело. Я так плакал, я так плакал. Не передать словами, извините».

Всем, кто сейчас далеко от семьи защищает свою страну, ветераны боевых действий желают одного - вернуться живыми домой!