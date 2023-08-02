Никто кроме них. 2 августа – в Мурманске отметили День ВДВ

Традиционно представители этих элитных войск в этот день собираются вместе в Мурманске, чтобы почтить память погибших героев. Новая традиция – проведение автопробега по городу.

Уже третий год подряд мурманские десантники не просто собираются 2 августа вместе у памятных мест, а устраивают автопробег. Дружной колонной с флагами голубые береты едут по центральной дороге города-героя. В этом году в акции участвовало порядка 40 автомобилей.

Андрей Лебедев, заместитель председателя правления Мурманской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»: «93-я годовщина Дня ВДВ. В автопробеге у нас участвуют все ветераны, которые служили в ВДВ и не только. Мы не делим, честно говоря, участников. У нас есть парень, который приехал со спецоперации. Мы все вместе дружим и стараемся устроить праздник не только для себя, но и для жителей и гостей города».

Десантники считаются элитой российской армии. Их сила, отвага, навыки работать в небе и на земле дают преимущество. Но помимо силы и смелости эти люди должны быть хорошо воспитаны. Например, несмотря на мнение некоторых людей, что бойцы ВДВ любят купаться в фонтанах, наша десантура такого себе не позволяет. И выступает за достойное празднование своего дня.

Валерий Лозован, директор Центра реабилитации и интеграции инвалидов войны, командир гуманитарного конвоя «Караван 51»: «Показатель в воспитании молодёжи, показатель достойного проведения праздника и не только его. Достойно жить по жизни».

Молодёжь действительно с большой ответственностью относится к службе. Пример тому мурманчанин Вячеслав Осипов. Он служил в десантных войсках в Пскове, потом вернулся в родной город. Молодой человек признается, что с детства мечтал попасть в элиту армии - ВДВ. Да, было нелегко, но именно через трудности можно узнать, на что ты способен в жизни.

Вячеслав Осипов, служил в 76-й гвардейско-десантной штурмовой десантной дивизии, г. Псков (2014г.): «Это именно те войска, где ты действительно прочувствуешь как служба даётся молодому солдату. Нужно заниматься спортом, это закаляет дух, дисциплинирует. И в дальнейшем у человека повышаются жизненные приоритеты. Если он на гражданке себя найдёт, будет крепок не только физически, но и морально, то он пойдёт высоко, пойдёт дальше».

Автопробег был лишь частью программы праздничного дня десантников. По пути они останавливались у памятников и возлагали цветы, вспоминая погибших товарищей и героев войн, которые защищали нашу Родину.

Завершилась акция у мемориала Защитникам Советского Заполярья.