Никто не забыт

С помощью онлайн-сервиса «Найти солдата» можно установить судьбы погибших или пропавших в годы Великой Отечественной войны.

Исследовательскую работу выполняют добровольцы. Они ищут информацию по собственным методикам на десятках интернет-ресурсах и путём запросов в российские и зарубежные архивы.

На портале так же размещены ссылки для самостоятельного поиска. Если у вас не получается оформить запрос через сайт, то можно обратиться на «горючую линию» проекта.

За последний год через сайт из разных уголков страны и стран ближнего и дальнего зарубежья поступило более 25 тысяч обращений.