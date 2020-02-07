Нити, которые соединяют людей по всему миру

Фестиваль современного искусства «Инверсия» продолжает свой путь. Сегодня на площадке Мурманской областной научной библиотеки состоялась большая конференция, посвящённая взаимодействию художников с официальными институтами и объединениями.

Анна Поташова, куратор площадки «Инверсии» в областной научной библиотеке: «В этом году тема фестиваля «Цифровые нити», поэтому конференция развивает эту тему. Сегодня мы разговариваем о цифровых и аналоговых нитях, которые соединяют людей по всему миру. Это какие-то и реальные сообщества, в которые организуются люди, чтобы свои инициативы представлять более широкому кругу людей».

На второй день конференции организаторы презентуют работы артистов из России и Нидерландов. Также пройдут беседы о прошлом и будущем Мурманска.

Международный фестиваль «Инверсия» продлится до 8 февраля. Его создатели уверены, что именно с помощью таких проектов современное искусство становится более понятным для большого числа людей, стирается грань не только между возрастами, но и между странами.