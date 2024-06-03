«Ночь географии» с краеведческим акцентом: акцию Русского географического общества вновь поддержал музей Полярного

Открыли событие также традиционной выставкой художественных работ выпускников города.

Четыре года у мольберта - ровно столько провела выпускница детской школы искусств Полярного Вероника Жирнова, обучаясь различным техникам изобразительного искусства. Вдохновляется юная художница, как правило, путешествиями.

Вероника Жирнова, выпускница художественного отделения Детской школы искусств, г. Полярный: «Часто такое летом бывает: уезжаю в другие города, могу сесть и просто рисовать».

Вероника использует в своей творческой деятельности и графический планшет, этому также учат в школе искусств. Педагоги признаются, работы выходят у одного и того же юного художника совершенно разными, касается это не только тематики (современные школьники отдают предпочтение фантазийным персонажам), но и, например, жанров и стиля, например, аниме.

Екатерина Ковалева, преподаватель художественного отделения Детской школы искусств, г. Полярный: «Иногда я вижу работы графические, которые поражают тем, насколько дети умеют держать перо, стилус в руках».

Выставка выпускников художественного отделения школы искусств – это добрая традиция и часть акции, поддержанной музеем Полярного. В «Ночь географии» сотрудники учреждения расширяют границы для посетителей: путешествовать, уверяют специалисты, можно по залам, выставкам, лекциям и экскурсиям. Впервые, например, в рамках акции гостям предложили посетить место, с которого открываются виды на самые знаковые и исторические места Полярного.

Наталья Сергеева, заведующая выставочно-оформительским отделом Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Мы в музее стараемся выдержать тематику нашей направленности».

К слову, уже в эту пятницу экскурсию в Екатерининскую гавань можно будет повторить: сотрудники музея вновь приведут на смотровую площадку желающих осунуться в историю колыбели Северного флота.