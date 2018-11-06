«Ночь искусств» - для всех возрастов прекрасна

Читали книги, знакомились с традициями народов России и пели песни - в Мурманске состоялась «Ночь искусств». Краеведческий музей собрал представителей всех культурных учреждений региона и подарил гостям более 30 увлекательных и необычных мероприятий.

Всероссийская акция «Ночь искусств» в столице Заполярья состоялась под девизом «Искусство объединяет». В этом году проект посвящён Дню народного единства, Году волонтера и юбилею Мурманской области. Концерты, мастер-классы, игры. От чтения поющих книг до военной реконструкции - более тридцати мероприятий за один вечер провели в областном краеведческом музее.

- Гости смогут познакомиться с военно-санитарной службой Красной армии, могут познакомиться с продовольственной службой, они могут увидеть предметы вооружения, экипировки, которые использовались в армии в годы Великой Отечественной войны, - рассказывает Данил Дробот, заместитель руководителя группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон», - с которыми наша армия встретила противника, с которыми разгромила врага.

На одной из интерактивных площадок собравшиеся увидели красочное и незабываемое шоу-дефиле в традиционной одежде «Тайна национального костюма». Мурманские артисты, исполнители фольклорных песен познакомили гостей с неповторимой красотой и уникальностью украинской народной одежды.

Организация такого масштабного культурного события - дело непростое. За встречу гостей и порядок на площадках отвечают волонтеры. В краеведческом музее в этот вечер стать добровольцем и узнать, как интересно и полезно помогать другим, могли все желающие. Так же здесь подвели итоги акции «Хочу быть волонтёром!», а члены объединения «Волонтеры Победы» провели для мурманчан интеллектуальную игру.

Маленькие посетители говорят, что ходить в музей весело и интересно, особенно в такую необычную ночь. Специалисты рассказывают, что очень важно познакомить детей с искусством и привить любовь к литературе. Для самых юных читателей партнёры мероприятия привезли особые книги. «Это книги-макеты, книги-конструкторы, книги-театр, книги-игрушки, шелестящие, - перечисляет необычные издания Марина Ёлкина, заместитель директора Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. – Они все тактильные».

А пока ребята просматривают необычные книжки и участвуют в мастер-классах, их родители смогли услышать известные хиты в исполнении Андрея Миронюка и Марии Олейник.