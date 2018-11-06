Четыре команды поборются в финале Региональной Мурманской лиги КВН за поездку в СочиА мужики-то ещё не знают! В России могут ограничить число точек по продаже алкоголя
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.11.18 19:30

«Ночь искусств» - для всех возрастов прекрасна

Читали книги, знакомились с традициями народов России и пели песни - в Мурманске состоялась «Ночь искусств». Краеведческий музей собрал представителей всех культурных учреждений региона и подарил гостям более 30 увлекательных и необычных мероприятий.
Всероссийская акция «Ночь искусств» в столице Заполярья состоялась под девизом  «Искусство объединяет». В этом году проект посвящён Дню народного единства, Году волонтера и юбилею Мурманской области. Концерты, мастер-классы, игры. От чтения поющих книг до военной реконструкции - более тридцати мероприятий за один вечер провели в областном краеведческом музее.

- Гости смогут познакомиться с военно-санитарной службой Красной армии, могут познакомиться с продовольственной службой, они могут увидеть предметы вооружения, экипировки, которые использовались в армии в годы Великой Отечественной войны, - рассказывает Данил Дробот, заместитель руководителя группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон», - с которыми наша армия встретила противника, с которыми разгромила врага.

На одной из интерактивных площадок собравшиеся увидели красочное и незабываемое шоу-дефиле в традиционной одежде «Тайна национального костюма». Мурманские артисты, исполнители фольклорных песен познакомили гостей с неповторимой красотой и уникальностью украинской народной одежды.

Организация такого масштабного культурного события - дело непростое. За встречу гостей и порядок  на площадках отвечают волонтеры. В краеведческом музее в этот вечер стать добровольцем и узнать, как интересно и полезно помогать другим, могли все желающие. Так же здесь подвели итоги  акции «Хочу быть волонтёром!», а  члены объединения  «Волонтеры Победы» провели для мурманчан интеллектуальную игру.

Маленькие посетители говорят, что ходить в музей весело и интересно, особенно в такую необычную ночь. Специалисты рассказывают, что очень важно познакомить детей с искусством и привить любовь к литературе. Для самых юных читателей партнёры мероприятия привезли особые книги. «Это книги-макеты, книги-конструкторы, книги-театр, книги-игрушки, шелестящие,  - перечисляет необычные издания Марина Ёлкина, заместитель директора Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. – Они все тактильные».

А пока ребята просматривают необычные книжки и участвуют  в мастер-классах, их родители смогли услышать известные хиты в исполнении Андрея Миронюка и Марии Олейник.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ России отсутствует спрос на знания - «BCG»
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Zviygincew
06.11.18 20:10
ВВП есть от кого защищаться, поэтому денег надо много. А старики - им путь на погост, что на них деньги тратить
Комментарий к новости:Это беспрецедентное решение! Расходы на оборону и безопасность составляют 30% проекта бюджета России 2019-2021 гг
Бывалый
06.11.18 18:16
Для увеличения пенсий нашли выход - увеличили пенсионный возраст всех граждан, убеждая их , что они стали жить дольше, а для пушек и генеральских звёзд не нашли ничего нового, как вбухать на военные
Комментарий к новости:Это беспрецедентное решение! Расходы на оборону и безопасность составляют 30% проекта бюджета России 2019-2021 гг
Гость
06.11.18 11:47
Если вы считаете торговый центр "Форум" центром города, то лукавите. Лучше бы на Лобова, 1 не закрывали киоск. Или Ленинский округ и Роста не достойны хорошей качественной продукции? Очень жаль, вы та
Комментарий к новости:В Мурманске открылся фирменный магазин «Тулома»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиЭто беспрецедентное решение! Расходы на оборону и безопасность составляют 30% проекта бюджета России 2019-2021 гг-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 41 копейку, евро – почти на 33 копейки-PRO ЭнергетикуВыработка электроэнергии на Кольской АЭС в октябре выросла на 128 млн кВтч-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 ноября-PRO Нефть и газВ сентябре резко упала добыча нефти в Норвегии-PRO ЗаконыМалообеспеченных россиян освободят от обязанности подтверждать отсутствие долгов по оплате услуг ЖКХ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.11.18: Средний чек в сетях крупнейших ритейлеров за девять месяцев сократился на 0,3% (с поправкой на размер инфляции). Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовал: 81 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика