«Ночь искусств» и День народного единства - в выходные мурманчанам не придётся отдыхать

Впереди три выходных, а это значит, что у мурманчан появилось больше возможности отдохнуть весело и увлекательно. Традиционная акция «Ночь искусств» в этом году посвящена Дню народного единства.

Искусство объединяет - девиз всероссийская акции, которая проводится уже в пятый раз. Основными площадками в Мурманске станут художественный и областной краеведческий музеи.

В этом году отмечается столетие революции, этой дате посвящены выставки, экскурсии, лекции и кинопоказы. Посетителей мероприятия ждут интеллектуальные игры, мастер-классы и выступления творческих коллективов. Откроет «Ночь искусств» в краеведческом музее выступление ансамбля песни и танца «Россия».

- Таким знаковым мероприятием в рамках Дня народного единства будет дефиле с наименованием «Тайна национального костюма», - рассказывает Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея. - Совместно с нашими культурно-национальными объединениями мы придумали вот такое мероприятие, чтобы представить посетителям все национальные общества, проживающие на территории региона. Они продемонстрируют свои костюмы, которые, наверное, никто не знает.

В художественном музее покажут отрывок спектакля «Оптимистическая трагедия» в исполнении актёров театра Северного флота, а так же мурманчане услышат музыкальный дуэт «Шиш да Малина», которые выступают с программой «Пролетарочка». «Ночь искусств» продлится до полуночи.