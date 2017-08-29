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День за днём с «Арктик-ТВ»29.08.17 19:30

«Ночь кино» мурманчане провели в библиотеке

Акция «Ночь кино» в Мурманске состоялась на нескольких площадках. Одной из таких стала областная научная библиотека.

Мобильный планетарий в одном из залов научной библиотеки похож на туристическую палатку посреди квартиры. Так же как и походный собрат, этот большой куполообразный экран при должной сноровке собирается в большую сумку за какие-то 40 минут и помещается в багажник обычного автомобиля. Внутри же устройство похоже на обычный кинотеатр, вот только зрителям чаще приходится смотреть по сторонам.

- Изображение, как и в формате 3D, только всё можно смотреть без очков, так как зрители находятся внутри изображения, - поясняет Олег Бирлинский, организатор проекта «Мурманский мобильный планетарий». - Детям очень нравится. Из проектора изображение передаётся на зеркала, а от них на весь купол. Так получается проекция картинки  на 360 градусов - на весь купол. Необычный экспонат к акции «Ночь кино» подготовил и музей занимательных наук «Фокус». Организаторы выставки привезли из Петербурга контактную стену. Полотно состоит из сотни пластмассовых гвоздиков запаянных с концов. С их помощью можно создать  почти  любой рельефный рисунок. Самое простое, сделать отпечаток ладони,  а искушенные творческие личности с помощью этой доски могут даже создать авторскую анимацию.

- Это игольчатый экран или контактная стена, - поясняет Светлана Петрова, организатор музея занимательных наук «Фокус». - Он был создан ещё в 30-е годы прошлого века российским кинематографистом-аниматором Александром Алексеевым. Он  использовал этот экран для создания мультипликационных фильмов.

Музей, где каждый экспонат не только можно, но и нужно трогать для Мурманска, явление уникальное. Большинство технических экспонатов сделано вдохновителями проекта своими руками. Коллекцию устройств, ломающих представление о физике, постоянно дополняют.

- Такие мероприятия хороши тем, что человек, выбирая какое-то одно мероприятие, которое его интересует в рамках дневного сеанса,  может пройти по всем площадкам библиотеки, - говорит Ольга Вовк, заместитель директора по информатизации и развитию областной научной библиотеки. - Мы предлагаем нашим посетителям принять участие и в викторинах, и в играх, и в конкурсах. Можно зайти в наше кафе «Ботаник», выпить чая или кофе. В общем, хорошо провести время в библиотеке, и, возможно, выбрать  книгу для чтения.

В отличие от похожих акций, «Ночь кино» проходит менее заметно и привлекает не так много зрителей. Впрочем, всё дело, скорее всего, в том, что ещё не все жители Мурманска вернулись домой после летних отпусков. А вот «Ночь музеев» обычно собирает тысячи посетителей.   

 

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