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День за днём с «Арктик-ТВ»22.05.17 19:30

«Ночь музеев» прошла в полярный день

Специально для полуночников только раз в год с окончанием рабочего дня музеи не закрываются. Наоборот,  в «Ночь музеев» на культурных площадках проводятся перфомансы и открываются уникальные выставки. В «Ночь музеев-2017», которая состоялась в эти выходные, приняли участие более двух тысяч культурных центров по всей стране. В том числе, девять площадок работали и в Мурманской области. Корреспонденты «Арктик-ТВ» побывали в художественном музее и в новом культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманской областной филармонии.

«Ночь музеев» – единственное мероприятие в году, когда культурно просвещаться можно хоть до полуночи и никто тебя не выгонит. С каждым годом желающих сходить в музей на сон грядущий собирается всё больше. В этот раз к акции присоединились две тысячи музеев по всей стране.

- Эта акция проводится не ради акции, а для того, чтобы привлечь посетителя, популяризировать деятельность музеев, - говорит Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области.

В этом году впервые к «Ночи музеев» присоединился выставочный центр Русского музея, недавно открывшийся в Мурманске. Специальная программа стартовала ещё днём. К юбилею Академии художеств здесь подготовили экспозицию «Ученики академии». Также благотворительная организация «Радуга» организовала показ фильмов и мультиков со всероссийского фестиваля «Кино без барьеров». «Это кино о людях с инвалидностью, но не о слабых людях. А о победителях, - говорит Андрей Чигаров, куратор проекта благотворительной организации «Радуга». - О людях, которые добиваются успехов».

Не остался незамеченным фотопроект «Твое здоровье в твоих руках», посвященный профилактике туберкулеза. Известные люди сфотографировались со снимками лёгких, чтобы наглядно показать, что следить за своим здоровьем просто и это должен делать каждый. Посетители мероприятий «Ночи музеев» увидели эту выставку эксклюзивно - до официального открытия.  А в соседнем зале - работы учеников детских художественных школ. Некоторые смогли удивить даже больше, чем работы именитых мастеров.

Музейщики стараются идти в ногу со временем и призывают посетителей участвовать в конкурсах. Пенсионерка Ольга Пожилова очень хотела побороться за звание самого активного зрителя. Но выяснила, что часть мероприятий платные. «Я сейчас подходила к мастер-классу – цена билета 500 рублей, - делится своими впечатлениями Ольга Пожилова, посетитель «Ночи музеев-2017». – Такая сумма пенсионерам уже не по карману. Переживаю за пенсионеров, студентов».

В художественном музее ночная программа стартовала чуть позже, в 17 часов. Среди зрителей много школьников. Некоторые впервые участвуют в таком мероприятии. Для детей здесь организовали ряд площадок. На интерактивном занятии дети узнали, как делали одежду их пра-прабабушки и дедушки и поучаствовали в окрашивании шерсти.

А другие ученики - участники проекта «Школы юного музейщика» - провели экскурсии по выставке «Древо жизни». Это их первый опыт выступлений перед большой аудиторией, своего рода выпускной экзамен после года обучения.

Мастер-классы, выступления и танцы завершились только после полуночи.

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