Ночь музеев пройдёт в онлайн-формате

Семен Глава города, чтобы пропиариться, даже детей малолетних не пожалел! Прошёл в маске и перчатках с улицы, в верхней одежде. Зачем? Зачем лишний раз рисковать жизнями людей, если так опасен вирус, про ко Комментарий к новости: Евгений Никора поздравил мурманские семьи

Анатолий К. Уж не знаю, как там в правительстве считают, но Мурманскстат пишет, что у нас смертность в этом году растёт. За январь-февраль скончались 1515 северян, а в 2019 году за это же время 1494. Кто врёт? Комментарий к новости: Губернатор Андрей Чибис провёл онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом в Мурманской области