Ночь наступила днём, но ненадолго

Сегодня неожиданно без электричества, а значит, и возможности заниматься своей обычной деятельностью, остались две компании «Мурманский мультисервисные сети» и «Оргтех-ТВ». Представители бизнеса заверили, что никаких предупреждений от гарантирующего поставщика электроэнергии о грядущих отключениях не было, как нет и повода для того, чтобы применять такие меры.

Сергей Лукичёв, руководитель Северного отделения филиала, пояснил редакции «Артик-ТВ», что сотрудники филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «Атомэнергосбыт» не инициировали отключение электроэнергии.

– А если у них произошло ограничение? – интересуются журналисты.

- Здесь я не могу прокомментировать, причин может быть масса, вплоть до какой-то аварии, - ответил руководитель гарантирующего поставщика.

Но аварии, по словам представителей компаний, которых неожиданно лишили блага цивилизации и возможности работать, не было.