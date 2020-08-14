Ночному налётчику грозит до семи лет лишения свободы

Мужчина, угрожая перцовым баллончиком продавцу, похитил в одном из магазинов Оленегорска несколько бутылок спиртного. Неизвестный скрывал своё лицо за медицинской маской.

Полицейские установили, что подозреваемый, совершив грабёж, вышел из магазина, сел в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

Сумма ущерба, причиненного торговой точке, составила свыше 800 рублей. Позже сотрудники уголовно розыска установили личность и задержали подозреваемого.

Молодой человек признался в содеянном и рассказал полицейским, что в ночное время целенаправленно пришёл в круглосуточный магазина, чтобы похитить спиртное.

Налётчику грозит до семи лет лишения свободы.