Ночной пожар в Кандалакше уничтожил 13 квартир. Погиб один человек

13 квартир уничтожил пожар, вспыхнувший в деревянном доме в Канадалкше. Семьям, которые остались без кровли и имущества правительство Мурманской области окажет материальную помощь.

Сильный пожар в Кандалакше возник в жилом доме по улице Спекова, 11 в 4 утра. Двухэтажку пламя охватило в считанные минуты. Загорелись 2 подъезда. С одной из сторон обрушилась кровля.

Сергей Бородынкин, начальник дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области: «Спасены два человека 15 эвакуированы. Во время тушения огня было задействовано 14 единиц техники».

Спастись удалось не всем. Внутри дома пожарные обнаружили тело пятидесятилетнего мужчины с термическими ожогами. Как установили специалисты, смерть наступила от отравления угарным газом.

По предварительным данным, пожар возник из-за тлеющей в кровати сигареты.

Данный деревянный дом в 2011 году возводили по программе «Переселение граждан из аварийного жилья». После пожара 13 квартир выгорели полностью и восстановлению не подлежат.

Михаил Павлов, глава муниципального образования Кандалакшский район: «Во второй половине дня всеми коммунальными службами были восстановлены все коммунальные системы в оставшихся двух подъездах и жители в них продолжают жить в обычном режиме».

По словам главы Кандалакшского района Михаила Павлова, трём семьям предоставлены муниципальные квартиры, остальные северяне переехали к родственникам. Двое жителей города не остались в стороне от чужой беды и предложили переехать землякам-погорельцам в их квартиры. Кроме того, пострадавшим при пожаре будет оказана материальная помощь в размере 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Всё, что касается выплат средств и оформления документов, коллеги это всё отработают. Прошу проанализировать подходы обеспечения жильём таких вот категорий граждан, которые теряют жильё в случае пожара».

Сразу после происшествия волонтёры и неравнодушные северяне организовали сбор вещей для пострадавших семей. Сейчас он приостановлен.