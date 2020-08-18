Ночной воришка цветов попал на видео!

В сообществе «Регион 51» опубликовали видео ночного воришки. Мужчина в лучших традициях Дон-Жуана крадёт цветы из палисадника на Морской улице в Мурманске.

Стоит отметить, что вырастить за Полярным кругом растения стоит огромных усилий, к тому же палисадник требует каждодневного ухода. Учитывая размеры клумб и обилие представителей флоры, труда и собственных средств в создание клумбы было вложено очень много.

Многие пользователи паблика сожалеют, что живут рядом с людьми, которые могут позволить себе такую выходку, ведь любые цветы можно купить в магазине.