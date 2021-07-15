День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.07.21 19:30
Ночью и утром 16 июля в Мурманской области ожидается сильный проливной дождь
Об этом сообщают в региональном управлении МЧС.
Спасатели не рекомендуют выходить на улицу в непогоду. Следует отложить походы на природу и дальние поездки. Нельзя в этот период оставлять детей без присмотра. Следует соблюдать правила бытовой и пожарной безопасности.
В случае экстренных ситуаций звоните по телефону 112.
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