Ночью с 18 на 19 января в Мурманской области состоятся крещенские купания

Муниципальные власти совместно со специалистами МЧС занимаются подготовкой купелей и замеряют толщину льда, чтобы мероприятие прошло безопасно.

Крещенские купания в ночь состоятся во многих муниципалитетах Кольского Заполярья. В Мурманске таких мест будет организовано два: на Семёновском и Среднем озёрах. Основной поток желающих окунуться придётся на Семёновское озеро. Здесь местные власти планируют устроить две купели, чтобы горожанам не пришлось долго ждать в очередях. Прочность льда на водоёмах проверили сотрудники МЧС.

Юрий Осадчук, начальник отдела по ГО и предупреждению ЧС администрации города Мурманска: «Снежный покров у нас 10-15 сантиметров, а 48 и 60 сантиметров толщина льда. Лёд хороший, устойчивый. Проводились замеры от 15 до 20 метров по периметру Семёновского озера и по 15-20 метров на расстоянии от лунок. В соответствии с этим комиссия дала заключение о том, что проведение крещенских мероприятий на озере допустимо».

Для того чтобы мурманчанам было комфортно находиться на Семёновском озере, здесь установят тёплую палатку. В ней можно будет согреться после купели. Обеспечивать безопасность в крещенскую ночь будут сотрудники МЧС и полицейские. Также у проруби будут дежурить бригады скорой помощи. Праздничные мероприятия, по предварительной информации, состоятся по всей Мурманской области.

Александр Кульшенко, старший государственный инспектор центра ГИМС МЧС России по Мурманской области: «На данный момент в Мурманской области запланированы 17 мест проведения крещенских купаний. В связи с погодными условиями толщина льда и его структура не во всех водоёмах однородная. Постоянно проводится мониторинг специалистами Государственной инспекции по маломерным судам. К концу недели актуальная информация будет выложена на сайте главного управления».

Сотрудники МЧС предупреждают, что из-за изменения погодных условий планы по организации купаний могут поменяться. Желающим окунуться в крещенскую ночь необходимо отслеживать актуальную информацию на сайтах официальных ведомств. Также спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил поведения в проруби. Чтобы не мерзнуть в очереди, рекомендуется взять с собой тапочки и халат, а также термос с горячим чаем. Непосредственно перед окунанием необходимо подготовить организм - размяться, сделать пару приседаний. В ледяной воде советуют проводить не более минуты, а после выхода из купели, быстро растереть тело полотенцем. И, конечно же, никакого алкоголя! Соблюдение этих простых правил сделает крещенские купания для вас комфортными и максимально безопасными.