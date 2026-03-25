В Мурманской области стартует ежегодный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности
«Номер 13», или Нас ждёт драма в отеле, породившая целую цепочку нелепых поворотов и необдуманных действий

Чем она закончится и кто останется в живых и с незапятнанной репутацией? Искрометную комедию о несчастливом, конечно, для тех, кто возможно это заслужил, номере 13, готовит режиссёр-постановщик Николай Гадомский в Мурманском областном драматическом театре.

Двое встречаются в отеле. Он женат, она замужем, так ещё и шекспировское противостояние двух политических партий, к которым относятся любовники. Сюжету добавляет пикантности труп, который непонятным образом оказался в окне несчастливого номера №13. Солидный отель с харизматичным управляющим и вечно сующими нос не в своё дело швейцаром, горничными и дражайшими вторыми половинками наших любовников.

- Я так и представлю заголовки в газетах: «Сексуальная оргия на троих: помощник премьера, секретарша и труп».

Николай Гадомский, режиссёр-постановщик спектакля «№13» в Мурманском областном драматическом театре: «Эта пьеса пользуется очень большой популярностью, поскольку она очень смешная. Я вам говорю, как человек опытный. Я впервые на своём веку такую смешную пьесу делаю».

Под мистическим номером 13 – названием пьесы, которую готовит к сдаче областная драма скрывается комедия «Он, она, окно, покойник» британского драматурга Рэя Куни. Английский юмор, абсурдность ситуации, манеры, смешанные с простыми человеческими страстями, – комедия настолько смешная, насколько обличающая всех, кто решил, что может получить всё и обмануть кого угодно.

- Мистер Уилли, человек же умер … Мы же наберём меньше голосов на выборах, чем партия порнографистов.

Затейливость перипетий всё же заставит главного героя во всём сознаться или его изворотливость поможет сохранить репутацию? Кто знает, куда ещё заведёт номер 13? Одно понятно, смеяться и удивляться зрителям пьесы областного драматического театра предстоит много.

Николай Гадомский, режиссёр-постановщик спектакля «№13» в Мурманском областном драматическом театре: «Музыку к спектаклю полностью пишет наш заведующий музыкальной частью Анатолий Максимович Шахов. У него своя группа, они такие панк-кантри, в общем, я сейчас не назову, в каком жанре они работают. Они будут перед премьерой играть маленький концерт, 20-минутный, у нас в фойе. Да, лучше прийти заранее, потому что ребята будут отрываться здесь».

Премьера спектакля «Номер 13» в областном драматическом театре состоится уже 10 и 11 апреля. Как и сказал режиссёр-постановки, гостей будут ждать заранее, чтобы погрузиться в весёлое искушения и почувствовать неловкость всех моментов, а также от души посмеяться.

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
