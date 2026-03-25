«Номер 13», или Нас ждёт драма в отеле, породившая целую цепочку нелепых поворотов и необдуманных действий

Чем она закончится и кто останется в живых и с незапятнанной репутацией? Искрометную комедию о несчастливом, конечно, для тех, кто возможно это заслужил, номере 13, готовит режиссёр-постановщик Николай Гадомский в Мурманском областном драматическом театре.

Двое встречаются в отеле. Он женат, она замужем, так ещё и шекспировское противостояние двух политических партий, к которым относятся любовники. Сюжету добавляет пикантности труп, который непонятным образом оказался в окне несчастливого номера №13. Солидный отель с харизматичным управляющим и вечно сующими нос не в своё дело швейцаром, горничными и дражайшими вторыми половинками наших любовников.

- Я так и представлю заголовки в газетах: «Сексуальная оргия на троих: помощник премьера, секретарша и труп».

Николай Гадомский, режиссёр-постановщик спектакля «№13» в Мурманском областном драматическом театре: «Эта пьеса пользуется очень большой популярностью, поскольку она очень смешная. Я вам говорю, как человек опытный. Я впервые на своём веку такую смешную пьесу делаю».

Под мистическим номером 13 – названием пьесы, которую готовит к сдаче областная драма скрывается комедия «Он, она, окно, покойник» британского драматурга Рэя Куни. Английский юмор, абсурдность ситуации, манеры, смешанные с простыми человеческими страстями, – комедия настолько смешная, насколько обличающая всех, кто решил, что может получить всё и обмануть кого угодно.

- Мистер Уилли, человек же умер … Мы же наберём меньше голосов на выборах, чем партия порнографистов.

Затейливость перипетий всё же заставит главного героя во всём сознаться или его изворотливость поможет сохранить репутацию? Кто знает, куда ещё заведёт номер 13? Одно понятно, смеяться и удивляться зрителям пьесы областного драматического театра предстоит много.

Николай Гадомский, режиссёр-постановщик спектакля «№13» в Мурманском областном драматическом театре: «Музыку к спектаклю полностью пишет наш заведующий музыкальной частью Анатолий Максимович Шахов. У него своя группа, они такие панк-кантри, в общем, я сейчас не назову, в каком жанре они работают. Они будут перед премьерой играть маленький концерт, 20-минутный, у нас в фойе. Да, лучше прийти заранее, потому что ребята будут отрываться здесь».

Премьера спектакля «Номер 13» в областном драматическом театре состоится уже 10 и 11 апреля. Как и сказал режиссёр-постановки, гостей будут ждать заранее, чтобы погрузиться в весёлое искушения и почувствовать неловкость всех моментов, а также от души посмеяться.