«Нордическая выставка» - верхняя одежда с сезонными скидками до 70%

На заключительной неделе в Мурманске проходит «Нордическая выставка» одежды, которая реализует остатки коллекций верхней одежды с закрывшихся норвежских и европейских магазинов.

Компания «Орсо Групп» выкупила весь товарный остаток и распродаёт его по всем регионам страны с большой выгодой. Выставка продлится по 30 июня включительно.

В прошлом году Норвегию признали недружественной по отношению к России. В связи с этим экономические контакты между странами сократились, закрылись многие брендовые магазины. А товарный остаток из них теперь распродаётся на «Нордических выставках».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением некоторых россиян, которые говорят, что мы приезжаем с выставкой-распродажей уже не первый год. Но это не значит, что мы не можем распродать этот товарный остаток. Наша компания постоянно держит руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, мы выкупаем этот товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапандия». Сейчас мы распродаём товарный остаток из магазина «Норвэй», а также с маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь.

Анна, менеджер «Нордической выставки»: «На мне представлена женская демисезонная куртка норвежского бренда. Она полностью сверху выполнена из трёхслойной мембраны, которая полностью отталкивает воду. Давайте проведём эксперимент, обратите внимание на то, что ткань полностью не промокается и это не влагоотталкивающая пропитка, а именно ткань. Внутри же представлен авиационный нейлон со встроенным климат-контролем. В помещении будет нежарко, на улице будет нехолодно. Так же представлены снаружи два прорезиненных кармана, изнутри два кармана, полностью молния и кнопки, закрытый ворот и капюшон небольшой вместе с застёжками».

Елена, покупатель: «Купила пуховик. Бежала мимо, когда вышла из автобуса, приехала, как говорится, из Мончегорска. Вот, забежала, посмотрела, мне очень понравилось: европейское качество, хороший бренд, цветовое решение нашла светленькое. Мне очень нравится, я очень довольна этой покупкой».

Только по 30 июня включительно с 10 до 21 часа верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в мурманском торгово-развлекательном центре «Форум» по адресу: Кольский проспект, 134 (1-й этаж от главного входа, территория бывшего магазин «Белорусская косметика. Ориентир - воздушные шары).

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