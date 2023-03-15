«Нордическая выставка» – это шанс стать обладателем уникальной верхней одежды по сниженной цене

География производителей расширяет границы выбора. Демисезонная коллекция из современной и классической кожи для мужчин и женщин, а также совершенная технология дублёнок уже представлена в Мурманске.

«Нордическая выставка» - это спецпроект для российского севера. Главная цель – привезти в регионы новейшие коллекции высокотехнологичной зимней и демисезонной одежды от ведущих производителей Европы и Северной Америки.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки»: «На выставке представлено более 100 моделей на демисезон и зиму для всей семьи. размерный ряд у нас от 40 до 76. Сейчас у покупателей есть уникальная возможность приобрести качественную европейскую одежду по ценам в два, а то и три раза ниже от цен, которые были представлены в магазинах».

Мужские куртки и дубленки европейских и североамериканских брендов – отличный выбор для нашей погоды. А модных женщин представленные модели не только согреют, но и подчеркнут их красоту.

Данила Кочетков, менеджер «Нордической выставки»: «Сейчас большой популярностью пользуются женские демисезонные модели, сделанные из натуральной овчины. Здесь овчина в немного грубой обработке, за счёт этого она выдерживает любые ветра. Также здесь либо кожа, либо замша полностью не промокаемые и не продуваемые. Представлены в такой вариации и в таких вариациях с капюшоном. Все модели двухсторонние».

Покупатели:

- Вот себе пальтушку купила, которую отпаривают. Аж глаза разбежались. Большой выбор, молодцы!

- Да, я в первый раз здесь. Рядом живу, а два дня не гуляла, зашла случайно. И удачно зашла…

Основной акцент сделан на весенне-осеннюю коллекцию - кожаных курток и плащей немецкого и итальянского производства, облегчённых пуховиков, пальто и дублёнок. А также демисезонную и зимнюю обувь со скидкой до 70%.

Примерить «последнее слово» мировых дизайнеров можно в торговом центре «Флагман» Мурманска с 14 по 19 марта. А в городе Заполярном - с 15 по 19 марта.

На правах рекламы.