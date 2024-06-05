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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.06.24 19:30

«Нордическая выставка»: коллекции брендовой верхней одежды распродают в Мончегорске в торговом доме «Дружба»

После введения санкций российская компания «OrsoGroup» приобрела у европейских фирм партии верхней одежды и организовала работу выездной выставки по регионам России. Сегодня в Мончегорске открылась «Нордическая выставка» верхней одежды. Коллекции европейских брендов будут представлены с 5 по 9 июня включительно.

Закрывая свои магазины в России иностранный бизнес столкнулся с определенными трудностями, например, невозможностью вывезти свою продукцию обратно в Европу. Хранить вещи на складах было нецелесообразно и нерентабельно. Логичней в этой ситуации было найти российских партнёров, которые бы выкупили товар. И компания «OrsoGroup» приобрела крупные партии премиальной одежды.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Наша компания «Орсо Груп» выкупила товарный остаток в закрывшихся магазинах в Санкт Петербурге и распродаёт весь товарный остаток со скидками от 40 до 70 процентов. У нас представлены канадские и финские «Аляски», скандинавские пуховики, облегчённые дублёнки. Но большой акцент мы делаем именно на демисезон, лето. Это кожаные куртки, плащи, пуховики, летние ветровки и штормовки Размерный ряд от 40-го до 74-го размера включительно.

Виталий, менеджер «Нордической выставки»: «Представляю вашему вниманию кожаные модели от компании «Санши». Данные модели выполнены из натуральной телячьей кожи, обработаны полифит-маслами. Идеально подходят на демисезон – весна, осень и лето. Из преимуществ у данной модели - затяжной пояс на кунисках, его можно подтянуть. Цветовая палитра представлена в разных цветах».

Валентин, покупатель: «Да, замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

Только пять дней - с 5 по 9 июня включительно – «Нордическая выставка» ждёт гостей с 10 до 20 часов. Коллекции брендовой верхней одежды будут представлены со скидками до 70% в Мончегорске на Центральной площади в торговом доме «Дружба» по адресу: проспект Металлургов, 34 (цокольный этаж, ориентир - воздушные шары».

 

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