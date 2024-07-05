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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.07.24 19:30

«Нордическая выставка» одежды в выходные дни работает в Кировске

В Кировске продолжает работу «Нордическая выставка» одежды, которая реализует остатки коллекций верхней одежды с закрывшихся скандинавских магазинов. Компания «Орсо Групп» выкупила весь товарный остаток и распродаёт его по всем регионам страны с большой выгодой. Выставка продлится только по 7 июля включительно.

После введения санкций компания «OrsoGroup» приобрела у европейских фирм партии верхней одежды и организовала по регионам России работу выездных выставок. Недавно такая выставка с успехом состоялась в Мурманске, а на этой неделе компания организовала продажи в Кировске. Здесь брендовые вещи можно приобрести со скидкой до 70%.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением многих россиян. Мы приезжаем с выставкой-распродажей уже не первый год, но это не значит, что мы не можем распродать этот товарный остаток. Мы постоянно держим руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, мы выкупаем этот товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапандия», потом «Скандия». Сейчас мы распродаем товарный остаток с магазина «Норвэй», а также с маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь».

Виталий, менеджер «Нордической выставки»: «Перед вами представлены демисезонные финские ветровки от компании «Джевито». Данные модели делаются непромокаемыми и непродуваемыми, они предназначены для температурного режима от ноля до плюс десяти градусов. Идеально подойдут на весну и осень. Представлены размеры от 48-го до 58-го, разная расцветка».

Многие уже успели совершить выгодную покупку и приобрести норвежские премиальные вещи по привлекательным ценам. 

Наталья, покупатель: «Сегодня пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала себе, благодаря молодому человеку, который очень хорошо всё рассказал, весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон. Это раз! Оно лёгкое - это два. И третье - это цвет. Он такой необычный, такой современный, скажем так. Мне понравилось очень. Думаю, что буду носить с удовольствием».

Только по 7 июля включительно с 10 до 20 часов в Кировске будут представлены коллекции женских и мужских курток. «Нордическая выставка» работает по адресу: проспект Ленина, 10а (в бывшем книжном магазине «Сайда». Ориентир - воздушные шары).

 

На правах рекламы.

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