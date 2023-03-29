Специальный проект для Крайнего севера. О нём уже знают практически во всех регионах страны.

«Нордическая выставка» открылась в Полярных Зорях и Никеле. Более 50 видов верхней одежды - вплоть до 76-го размера. Широкий ассортимент на осень-весну: облегчённые дубленки, двусторонние плащи и ветровки, куртки из кожи буйвола, пальто свободного кроя, парки на шкуре волка и кролика, шубы из скандинавской норки. Здесь можно найти как современные модели, так и не стареющую классику.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки»: «На выставке представлено более 100 моделей на демисезон и зиму для всей семьи. Размерный ряд у нас от 40-го до 76-го. Сейчас у покупателей есть уникальная возможность приобрести качественную европейскую одежду по ценам в два, а то и три раза ниже от цен, которые были представлены в магазинах».

Покупатель: «Вот себе пальтушку купила, которую отпаривают. Аж, глаза разбежались. Большой выбор, молодцы!».

Главная особенность «Нордической выставки» - её демократичные цены и богатый ассортимент. На зимний ассортимент стартует скидка 70%. А также действует трейд-ин - приносите старый пуховик - на новый получаете дополнительную скидку.

На выставке представлена обувь из Скандинавии – финские дутики и норвежские сапоги.

Покупателей ждут с 29 марта до 2 апреля включительно - с 10 до 20 часов в городе Полярные Зори по адресу: ул. Строителей, 3а (бывшее кафе «Блинная», вход справа), в Никеле - по адресу: ул. Победы, 16 (слева от супермаркета «Домашний»).

На правах рекламы.